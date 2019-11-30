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Общество ,  
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В Саратовской области в реке обнаружили тело новорожденного ребенка

В Саратовской области следователи начали проверку после обнаружения в замерзшей реке тела младенца. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По предварительным данным, 30 ноября в городе Красный Кут дети, игравшие неподалеку от реки Еруслан, обратили внимание на предмет, находившийся подо льдом. В связи с этим они позвали взрослого, который извлек из водоема тело мертвой новорожденной девочки.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Предположительно, младенец пролежал в реке около месяца. Подробности инцидента выясняются.

24 ноября в подмосковном поселке Дружба прохожие обнаружили в кустах новорожденную девочку. Ребенок был госпитализирован. Позднее полиция задержала мать младенца, которая дала признательные показания и заявила, что оставила девочку, так как не желала заниматься ее уходом и воспитанием.
 

Теги: младенец, Саратовская область, смерть
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