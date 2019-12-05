В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

«Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах — это вызывает многочисленные жалобы», — сказала она.

По ее словам, штраф в размере 3 тыс. руб. начнут выписывать с 5 декабря. Писарь рассказала, что жители смогут самостоятельно фиксировать нарушения с помощью программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы», который заработает в восьми дворах Центрального административного округа.

Она сообщила, что там зафиксировано больше всего нарушений. В частности, на улицах Марксистская, Чаянова, Александра Солженицына, Стройковская, 4-я Тверская-Ямская, а также на Бутырском валу, Вадковском и Вспольном переулках.