Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами

Эксперты составили рейтинг российских регионов с наибольшим числом работников, зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц. Первое место занял Чукотский автономный округ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.

По его данным, более 32% работников региона являются высокооплачиваемыми. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где их доля достигла 31,7%. В прошлом году она составляла 27%, при этом регион занимал первую строчку рейтинга.

На третьем месте оказалась Москва (27,4%). В 2018 году столица была на пятой строчке.

Эксперты отметили, что в 2019 году в рейтинге оказалось шесть субъектов с долей высокооплачиваемых работников в размере 20% и выше, а в прошлом году их было всего три.