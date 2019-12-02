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Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами

Эксперты составили рейтинг российских регионов с наибольшим числом работников, зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц. Первое место занял Чукотский автономный округ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.

По его данным, более 32% работников региона являются высокооплачиваемыми. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где их доля достигла 31,7%. В прошлом году она составляла 27%, при этом регион занимал первую строчку рейтинга.

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На третьем месте оказалась Москва (27,4%). В 2018 году столица была на пятой строчке.

Эксперты отметили, что в 2019 году в рейтинге оказалось шесть субъектов с долей высокооплачиваемых работников в размере 20% и выше, а в прошлом году их было всего три.

По данным исследования, минимальная доля россиян, зарабатывающих от 100 тыс. руб., наблюдается в Кабардино-Балкарии (0,7%). Примерно по 0,9% таких работников есть в Калмыкии, Мордовии, Псковской, Орловской и Ивановской областях.

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Эксперты также выяснили, что в 25 регионах России доля граждан, получающих меньше 15 тыс. руб., составляет более 20%. В прошлом году таких субъектов было 59. Лидером антирейтинга остался Дагестан (34%). На втором месте оказалась Карачаево-Черкесия (33%). В исследовании говорится, что всего в России около 11% сотрудников зарабатывают меньше 15 тыс. руб.

Теги: зарплаты, уровень, регионы, исследование
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