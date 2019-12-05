В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей

В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.

Сообщение об инциденте поступило в 10.17 (03.17 мск). Уже через три минуты на место происшествия прибыли спасатели. К тому моменту огонь распространился на кровлю здания и часть помещений на втором этаже. Пожар был локализован к 11.34 (04.34 мск) на площади 400 кв.м.

ИА UssurMedia опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как валят клубы черного дыба.

https://www.instagram.com/p/B5q8jWVI730/

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.