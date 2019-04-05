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Amazon $2 200 (+20,28%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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На военно-морской базе в США произошла стрельба

На базе военно-морской авиации Oceana в американском городе Вирджиния-Бич произошла стрельба. В результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек, еще один — стрелок — убит. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает NBC News. При этом в официальном Twitter Oceana указывается: стрелок «задержан», а пострадавший был госпитализирован. В каком состоянии он находится, не уточняется.

Из-за инцидента все входы на базу были заблокированы, заявляли в экстренных службах города.​ ​Представители самой Oceana подчеркивали, что произошедшее не является частью учений.

Позже газете Virginian Pilot там рассказали: угрозы напавший больше не представляет. Эту информацию представитель базы затем подтвердил Time. Стрельба, по его словам, стала единичным случаем.

Стрельба, по словам его источника, произошла на автостоянке на базе. Остальные детали случившегося не приводятся.

Теги: стрельба, военно-морская база
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