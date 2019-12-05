Россельхознадзор сжег 4,5 т незаконно добытой красной икры в Петербурге

На складах в Московском и Фрунзенсклом районах Санкт-Петербурга нашли около 4,5 т красной игры неизвестного происхождения. Ее сожгли, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Икра лососевых рыб, поступившая из Петропавловска-Камчатского, находилась в 168 кубических контейнерах и 79 пластиковых банках. Документов на продукцию не было, как и маркировки на таре. Складские помещения также не были зарегистрированы.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не смогли установить производителя икры и признали ее некачественной и потенциально опасной. В результате товар сожгли. Региональное управление ФСБ возбудило уголовные дела.

В начале апреля в Приморском крае и Сахалинской области обнаружили пять предприятий-фантомов, которые незаконно торговали икрой. В Россельхознадзоре сообщали, что икра была фальсифицированной.