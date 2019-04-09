На Дальнем Востоке нашли пять торгующих икрой предприятий-фантомов

На Дальнем Востоке нашли пять торгующих икрой предприятий-фантомов

Пять предприятий-фантомов незаконно торговали икрой на территории Приморского края и Сахалинской области, сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Речь идет о компаниях «Русский деликатес», «Мусали», «Камчатский рыболов», «Дельта» и «Камчатские острова».

Так, ни одно из предприятий не зарегистрировано на территории Камчатского края, часть компаний в качестве места нахождения юрлица указали несуществующие адреса («Дельта», «Камчатские острова», «Камчатский рыболов»), а ООО «Русский деликатес» указало адрес, по которому находится многоквартирный дом.

«Икра указанных производителей относится к фальсифицированной продукции, поскольку информация об изготовлении перечисленных продуктов не соответствует действительности», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

Информацию о нарушениях передали в региональные управления МВД, государственную ветеринарную инспекцию Приморского края, агентство по ветеринарии и племенному животноводству Сахалинской области и отделы местного управления Россельхознадзора.