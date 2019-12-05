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Трамп назвал свое участие в саммите НАТО «очень успешным»

Президент США Дональд Трамп назвал свою поездку в Лондон на саммит стран-участниц НАТО «очень успешной». Об этом он написал в своем Twitter.

«Лживые СМИ делают все возможное, чтобы преуменьшить мою очень успешную поездку в Лондон, — заявил американский президент.

Он отметил, что «хорошо поладил» со всеми лидерами стран НАТО и «заставил» их увеличить в 2020 году траты на оборону альянса на $130 млрд, а в 2024 году — на $400 млрд по сравнению с 2016 годом.

«Никакого увеличения для США, только глубокое уважение!» — подчеркнул Трамп.

4 декабря в Лондоне завершился саммит НАТО. Страны-участницы приняли совместную декларацию, где отметили прогресс в сфере наращивания оборонных расходов, особенно со стороны европейских союзников. В числе современных угроз НАТО были названы «агрессивные действия России», при этом отмечалось, что альянс готов к взаимодействию с Москвой и налаживанию конструктивных отношений.

Теги: Дональд Трамп, НАТО, США
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