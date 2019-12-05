Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств. Ведомства не нашли нарушений, сообщается на сайте регионального правительства.
Накануне портал Sakhalin.Info написал, что в редакцию обратились медсестры отделения анестезии и реанимации Сахалинской областной клинической больницы. Они заявили, что в медучреждении обязывают использовать просроченные препараты и стерилизуют одноразовые инструменты. В частности, трубки, наборы для трахеостомии и другие. Медсестры также рассказали, что написали заявление в областную прокуратуру и Госинспекцию по труду.
Медсестры также заявляли, что в больнице практикуются злоупотребления при выплатах зарплат и премий и нарушения трудового законодательства.
«По предварительным данным, нарушений нет. Лекарства хранятся согласно всем правилам», — рассказала исполняющая обязанности руководителя управления Росздравнадзора региона Лариса Долгополова.