Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Она отметила, что ведомство подробно проверит работу медучреждения, обеспечение больницы лекарствами и его материально-техническое оснащение.

Главная медсестра отделения Яния Шеревера заявила, что в шкафу, показанном в СМИ, действительно хранятся просроченные лекарства, но они подлежат утилизации. Шеревера заявила, что перед списанием их необходимо поставить на учет и отправить на «карантин», и нарушать эту процедуру нельзя.

«До боли обидно, что нас оклеветали наши коллеги. Это вопиющая ложь», — заявила она.

Реаниматолог Валерий Пяк рассказал, что одноразовые катетеры для трахеостомии невозможно использовать дважды, так как их волокна начинают распадаться. По его словам, негодные для использования расходные материалы применяют только для обучения студентов.

В больнице полагают, что поводом для обращения медсестер в СМИ стала их служебная деятельность. По словам врачей, что некоторые из них допускали грубые нарушения в работе, из-за чего они конфликтовали с руководством медучреждения.