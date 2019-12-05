Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Трамп назвал свое участие в саммите НАТО «очень успешным» Политика, 04:19 WSJ узнала о планах США перебросить на Ближний Восток 14 тыс. военных Политика, 04:03 Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине Общество, 04:00 В работе Facebook произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 03:39 Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента Политика, 03:18 СМИ сообщили о дате первого коммерческого пуска с космодрома Восточный Технологии и медиа, 03:06 В Польше жилой дом рухнул после взрыва газа Общество, 03:02 СМИ узнали о перехвате ВМС США судна с иранскими ракетами Политика, 02:50 Нетаньяху заявил о «везении» Израиля из-за политики давления США на Иран Политика, 02:31 «Тоттенхэм» с Моуринью потерпел первое поражение в матче с «МЮ» Спорт, 02:19 Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Политика, 02:10 Минобороны Турции назвало число погибших от действий курдских отрядов Политика, 01:48 Суд заочно арестовал третьего украинца за нападение на посольство России Общество, 01:38 СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России» Политика, 01:21
Общество ,  
0 
Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств. Ведомства не нашли нарушений, сообщается на сайте регионального правительства.

Накануне портал Sakhalin.Info написал, что в редакцию обратились медсестры отделения анестезии и реанимации Сахалинской областной клинической больницы. Они заявили, что в медучреждении обязывают использовать просроченные препараты и стерилизуют одноразовые инструменты. В частности, трубки, наборы для трахеостомии и другие. Медсестры также рассказали, что написали заявление в областную прокуратуру и Госинспекцию по труду.

Общество
В Калининградской области возбудили дело из-за просроченной вакцины

Медсестры также заявляли, что в больнице практикуются злоупотребления при выплатах зарплат и премий и нарушения трудового законодательства.

«По предварительным данным, нарушений нет. Лекарства хранятся согласно всем правилам», — рассказала исполняющая обязанности руководителя управления Росздравнадзора региона Лариса Долгополова.

Она отметила, что ведомство подробно проверит работу медучреждения, обеспечение больницы лекарствами и его материально-техническое оснащение.

Главная медсестра отделения Яния Шеревера заявила, что в шкафу, показанном в СМИ, действительно хранятся просроченные лекарства, но они подлежат утилизации. Шеревера заявила, что перед списанием их необходимо поставить на учет и отправить на «карантин», и нарушать эту процедуру нельзя.

«До боли обидно, что нас оклеветали наши коллеги. Это вопиющая ложь», — заявила она.

Реаниматолог Валерий Пяк рассказал, что одноразовые катетеры для трахеостомии невозможно использовать дважды, так как их волокна начинают распадаться. По его словам, негодные для использования расходные материалы применяют только для обучения студентов.

В больнице полагают, что поводом для обращения медсестер в СМИ стала их служебная деятельность. По словам врачей, что некоторые из них допускали грубые нарушения в работе, из-за чего они конфликтовали с руководством медучреждения.

Теги: Росздравнадзор, Сахалин, лекарства
Материалы по теме
В Калининградской области возбудили дело из-за просроченной вакцины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter