В Калининградской области возбудили дело из-за просроченной вакцины

В Калининградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как сотрудники одного из лечебных учреждений ввели детям просроченную вакцину.​ Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, с 5 по 13 февраля семь детей вакцинировали коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной, у которой срок годности истек 31 января.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи изъяли необходимую документацию, идут допросы свидетелей и потерпевших. ​Проверку также проведет территориальное управление Росздравнадзора.

Как отмечается на сайте областной прокуратуры, нарушения были допущены в Пионерской городской больнице. Прививки были сделаны детям в возрасте от года до трех лет.

Ход расследования находится на особом контроле Светлогорской межрайонной прокуратуры.