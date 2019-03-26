В Калининградской области возбудили дело из-за просроченной вакцины

В Калининградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как сотрудники одного из лечебных учреждений ввели детям просроченную вакцину. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
По данным следствия, с 5 по 13 февраля семь детей вакцинировали коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной, у которой срок годности истек 31 января.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи изъяли необходимую документацию, идут допросы свидетелей и потерпевших. Проверку также проведет территориальное управление Росздравнадзора.
Как отмечается на сайте областной прокуратуры, нарушения были допущены в Пионерской городской больнице. Прививки были сделаны детям в возрасте от года до трех лет.
Ход расследования находится на особом контроле Светлогорской межрайонной прокуратуры.