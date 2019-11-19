В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе социальных сетей. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией.

Большинство проблем с работой сети было зафиксировано в Лондоне, Париже, Лиссабоне. Порту, Монреале, Торонто, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.