СМИ сообщили о дате первого коммерческого пуска с космодрома Восточный

Первый полностью коммерческий запуск с космодрома Восточный запланирован на 18 апреля следующего года. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника, запуск спутников будет осуществлен в рамках контракта с британской компанией OneWeb на ракете «Союз-2». Затем последуют пуски в мае, июне и июле.

Британский проект OneWeb намерен запустить 672 спутника для обеспечения широкополосный доступа в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности планеты. Первые шесть спутников OneWeb стартовали в конце февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Второй пуск был намечен на конец 2019 года с космодрома Байконур, однако в ноябре компания сообщила о переносе запуска на январь следующего года. По словам представителя OneWeb, планируется ежемесячно отправлять в космос по 30 спутниковых аппаратов, чтобы к концу 2021 году обеспечить полноценное круглосуточное покрытие Земли.