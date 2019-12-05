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Минобороны Турции назвало число погибших от действий курдских отрядов

Министерство обороны Турции представило данные о погибших мирных жителей от действий курдских отрядов на территории страны и северо-востоке Сирии с начала военной операции «Источник мира». Об этом сообщается в Twitter ведомства.

По данным турецких властей, курдские формирования «Отряда народной самообороны» (YPG) убили 45 граждан, еще 244 мирных жителя были ранены.

9 октября Турция объявила о начале военной операции под названием «Источник мира», нацеленной против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG), которые Анкара называет террористическими. Эти действия подверглись критике со стороны стран Европы и США, позднее Вашингтон ввел санкции против турецких чиновников.

17 октября США и Турция договорились приостановить военные действия, однако на следующей день перемирие было сорвано.

22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором Анкара обязалась прекратить наступление и предоставить время на отвод курдских формирований с приграничной территории северо-востока Сирии. Патрулирование зоны было возложено на российскую военную полицию. 29 октября в Минобороны Турции заявляли об исполнении заключенных договоренностей.

Теги: Минобороны, Турция, курды, Сирия
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