Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 29 человек

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 29 человек

Число пострадавший во время пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 29 человек. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

По его словам один человек погиб, местонахождение еще 13 человек в настоящий момент устанавливается. Представитель ведомства отметил, что все силы спасательных служб брошены на поиски пропавших и ликвидацию пожара.

4 декабря в 10:12 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа Одессы. К 14 часам пожарным службам удалось ликвидировать огонь на площадь 4 тыс. кв. м. В тушении было задействовано 120 человек и 20 единиц техники. В связи с инцидентом полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

