Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Российская телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за то, что он смотрит ее передачу. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Ранее телепередаче отказали в аккредитации на пресс-марафон в Киеве.

Скабеева отметила, что формат ее программы предполагает диалог людей, имеющих разные взгляды. «А вы ведь не раз заявляли, что «треба говорити: с Путиным, Трампом, Донбассом и просто». Так и давайте поговорим наконец», — написала Скабеева. Она отметила, что ее удивила причина отказа в аккредитации программе, названная президентом, — что на Украине российским журналистам может быть небезопасно. По словам Скабеевой, лидер страны мог бы обеспечить им безопасность, в противном случае это «какое-то Сомали».

Телеведущая выразила готовность пообщаться с Зеленским, отметив, что это можно сделать как на нейтральной территории, так и в России, поскольку «у нас безопасно».

Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной». 10 октября Зеленский провел 14-часовую пресс-конференцию на рынке Kyiv Food Market, в ходе которой ответил на различные вопросы журналистов. В общей сложности на мероприятие аккредитовались более 300 представителей прессы. По словам собеседника РБК в офисе президента, на марафон были аккредитированы и «несколько СМИ» от России, в том числе РБК.