«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что Украина вводит европейскую методику расчета тарифа. По словам Витренко отмечает, что предлагаемый «Газпрому» тариф «не может считаться завышенным», так как соответствует актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

Витренко пояснил, что российская компания имеет право обратиться к украинскому регулятору НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), если тариф, который предложил Киев, выше, чем расценки на транспортировку газа по альтернативным газопроводам, или если предложенный тариф делает транзит газа невыгодным.

31 декабря истекает срок действия транзитного контракта между Россией и Украиной, договориться о заключении нового контракта или продлении старого Москва и Киев пока не смогли. Президент России Владимир Путин заявил, что тарифы на транзит, которые предлагают украинские транзитеры неприемлемы для Москвы. Он добавил, что российская сторона намерена добиваться изменения ситуации. Мнение, что запрос украинской компании не может быть удовлетворен, также высказывал и глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины», — объяснял он.