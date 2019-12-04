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Технологии и медиа ,  
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Instagram начнет запрашивать возраст пользователей при регистрации

Социальная сеть Instagram будет запрашивать данные о дате рождения пользователей при регистрации. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

В Instagram пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности молодых пользователей. Информация о дате рождения не будет доступна другим пользователям соцсети, уточнили в компании.

Кроме того, в Instagram сообщили о нововведениях, которые касаются личных сообщений. В ближайшее время в компании планируют ввести функцию блокировки сообщений от людей, на которых пользователи не подписаны.

Технологии и медиа
Instagram начал скрывать число лайков под постами

В середине ноября Instagram начал в тестовом режиме скрывать количество лайков под постами в соцсети от других пользователей. При этом сам человек сможет увидеть количество поставленных лайков. В компании объяснили, что мера позволит сделать сеть менее конкурентной.  В Instagram сообщили, что функцию уже протестировали в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Новой Зеландии и Японии и получили положительные результаты.

Теги: Instagram, возраст, социальная сеть
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