Instagram начнет запрашивать возраст пользователей при регистрации

Социальная сеть Instagram будет запрашивать данные о дате рождения пользователей при регистрации. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

В Instagram пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности молодых пользователей. Информация о дате рождения не будет доступна другим пользователям соцсети, уточнили в компании.

Кроме того, в Instagram сообщили о нововведениях, которые касаются личных сообщений. В ближайшее время в компании планируют ввести функцию блокировки сообщений от людей, на которых пользователи не подписаны.

В середине ноября Instagram начал в тестовом режиме скрывать количество лайков под постами в соцсети от других пользователей. При этом сам человек сможет увидеть количество поставленных лайков. В компании объяснили, что мера позволит сделать сеть менее конкурентной. В Instagram сообщили, что функцию уже протестировали в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Новой Зеландии и Японии и получили положительные результаты.