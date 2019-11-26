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Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном
Фото: Evan Vucci / AP

Территория Белого дома была перекрыта из-за сообщений о нарушении воздушного пространства Вашингтона. Об этом сообщает NBC News.

По данным Associated Press, также были эвакуированы Капитолий и офисные здания конгресса. Доступ к резиденции американского президента закрыли около 8:30 по местному времени (16:30 мск). Ограничения сняли спустя примерно 30 минут. Как сообщает издание, в небе обнаружили небольшой самолет, который вторгся в ограниченное воздушное пространство в районе Вашингтона. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в Twitter сообщило, что обнаруженный самолет «не считается враждебным».

Доступ к территории Белого дома и Капитолия США перекрывают в случаях, когда президенту и высшему руководству страны грозит опасность. Такие меры были приняты во время терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в комплекс Пентагона, расположенный недалеко от американской столицы.

Теги: Вашингтон, нарушение воздушного пространства
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