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ПФР напомнил об уровне индексации пенсий в 2020 году

В 2020 году средней размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. руб., сообщили в пресс-центре Пенсионного фонда России.

В ПФР отметили, что индексация пройдет с 1 января. В сообщении отмечается, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы выше прогнозного значения инфляции — на 6,6% (Минэкономразвития ожидает инфляцию в 3,8% по итогам 2019 года). У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход увеличится до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. руб. соответственно, напомнили в ПФР.

Пенсии по государственному обеспечению проиндексируют на 7% с 1 апреля в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году. Кроме того, повышенные выплаты предусмотрены для сельских пенсионеров.

Указывается, что для работавших в 2019 году пенсионеров в бюджете предусмотрено повышение с 1 августа страховых пенсий в соответствии с приобретенными пенсионными коэффициентами. 

Общество
Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

Ранее, в начале сентября, об уровне индексации пенсий неработающих пенсионеров сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 

Таким образом, индексация страховых пенсий пройдет в соответствии с президентскими поправками к пенсионной реформе: в 2020 индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. Она будет проходить с 1 января каждого года.

Теги: пенсии, ПФР, индексация
Материалы по теме
Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
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