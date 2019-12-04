ПФР напомнил об уровне индексации пенсий в 2020 году

ПФР напомнил об уровне индексации пенсий в 2020 году

В 2020 году средней размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. руб., сообщили в пресс-центре Пенсионного фонда России.

В ПФР отметили, что индексация пройдет с 1 января. В сообщении отмечается, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы выше прогнозного значения инфляции — на 6,6% (Минэкономразвития ожидает инфляцию в 3,8% по итогам 2019 года). У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход увеличится до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. руб. соответственно, напомнили в ПФР.

Пенсии по государственному обеспечению проиндексируют на 7% с 1 апреля в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году. Кроме того, повышенные выплаты предусмотрены для сельских пенсионеров.

Указывается, что для работавших в 2019 году пенсионеров в бюджете предусмотрено повышение с 1 августа страховых пенсий в соответствии с приобретенными пенсионными коэффициентами.