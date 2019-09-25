Второй за два дня пожар произошел на НПЗ в Ленинградской области

Второй за два дня пожар произошел на НПЗ в Ленинградской области

На нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области произошел пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на НПЗ в Киришах поступило в экстренные службы в среду, 25 сентября, в 11:35. По данным 47.News, пожар произошел на заводе «Кинеф», принадлежащем «Сургутнефтегазу». По словам собеседников издания, на предприятии горела «колонна Т2002», высота огненного факела составляла около 15 м.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза».

Пламя было потушено в 11:45 силами местного пожарно-спасательного гарнизона. «Там было факельное горение на технической установке по переработке дизельной фракции, жертв и пострадавших нет. Уже объявлена ликвидация», — сказал ТАСС представитель регионального глава МЧС.