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Активист Гальперин сообщил о замене условного срока на реальный

Городской суд Реутова решил заменить активисту Марку Гальперину условный срок на реальный из-за задержаний в связи с акциями протеста. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора правовой помощи Аллу Фролову.

Судья Ольга Сидоренко приняла решение отправить активиста в колонию поселение на полтора года с учетом срока, проведенного под домашним арестом.

Как пишет портал, Гальперина задержали в зале суда и планируют отправить в следственный изолятор в подмосковной Балашихе.

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«Условный срок мне изменили на реальный. Увозят в изолятор временного содержания в Балашихе», — написал сам Гальперин в Facebook.

В Реутовском суде не ответили на звонки РБК.

Весной 2018 года московский суд приговорил активиста к двум годам лишения свободы по ч. 2 ст. 280 УК России «Призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета» за опубликованные видеоролики.

Несмотря на то, что мужчина был под домашним арестом, за последнее время его арестовывали два раза: незадолго до демонстрации в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции и после акции за свободу собраний в конце августа.

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Марка Гальперина не раз задерживали за участие в митингах. Так, в декабре 2015 года он был дважды задержан - за участие в акции «Марш перемен» и во время одиночного пикета, а в январе 2016 года против него завели уголовное дело по ст.212 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В январе 2017 года Марк Гальперин вновь был задержан на антикризисном митинге в Москве за организацию несогласованного мероприятия и за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.

Теги: Суд, Реутов, активист, срок, замена
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