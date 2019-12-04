Активист Гальперин сообщил о замене условного срока на реальный

Активист Гальперин сообщил о замене условного срока на реальный

Городской суд Реутова решил заменить активисту Марку Гальперину условный срок на реальный из-за задержаний в связи с акциями протеста. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора правовой помощи Аллу Фролову.

Судья Ольга Сидоренко приняла решение отправить активиста в колонию поселение на полтора года с учетом срока, проведенного под домашним арестом.

Как пишет портал, Гальперина задержали в зале суда и планируют отправить в следственный изолятор в подмосковной Балашихе.

«Условный срок мне изменили на реальный. Увозят в изолятор временного содержания в Балашихе», — написал сам Гальперин в Facebook.