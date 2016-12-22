Для активиста Гальперина запросили два года за призывы к экстремизму

Гособвинение потребовало приговорить оппозиционного активиста Марка Гальперина к двум годам колонии общего режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Нагатинского суда Москвы.

«Прокурор попросил у суда назначить Гальперину наказание в виде двух лет колонии общего режима», — заявили в суде.

Процесс в отношении Гальперина проходит в закрытом режиме. Он обвиняется в публикации в интернете двух видеозаписей, которые были сняты в августе и сентябре 2016 года на Красной площади в Москве. По версии обвинения, в них содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК России).

Обвинение Марку Гальперину в призывах к экстремизму было предъявлено 15 июня 2017 года. С конца июня он находится под домашним арестом. Свою вину активист отрицает.​