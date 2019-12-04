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Валдис Пельш опроверг сообщения о госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он заявил РБК, что находится на плановой проверке.

«Плановая проверка в центре Вишневского, вечером еду домой. Все в порядке, не беспокойтесь, о госпитализации речь не идет», — сказал Пельш.

Ранее 4 декабря телеканал РЕН ТВ без ссылки на источник сообщил, что Пельш был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник после жалоб на боли в груди.

Общество
Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию телеведущего

В последний раз о госпитализации Пельша сообщалось в конце ноября. Тогда помощница телеведущего объяснила все плановым обследованием в связи с подготовкой к полету в Антарктиду для съемок документального фильма.

Теги: Валдис Пельш, новости РБК
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