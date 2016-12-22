Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию телеведущего

Помощница телеведущего Валдиса Пельша Екатерина Соколова опровергла РБК появившуюся ранее в СМИ информацию о его госпитализации.

«Он не госпитализирован, это плановое обследование. Через неделю стартует большой проект, он вылетает в Антарктиду, там будет тяжело в физическом плане, поэтому все члены экипажа должны быть полностью здоровы, сегодня последнее обследование», — пояснила помощница.

О госпитализации Пельша ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, по данным которого, телеведущего доставили в одну из московских клиник с нарушением ритма сердца. Телеканал отмечал, что Пельш жаловался на плохое самочувствие.

В начале ноября Пельш рассказал, что в конце месяца отправится в Антарктиду для съемок документального фильма к двухсотлетию открытия материка, передавал ТАСС. По его словам, организация экспедиции заняла 2,5 года, длина маршрута составит 6 тыс. км. «Это первая трансантарктическая автономная экспедиция — у нас не будет ни одного пункта дозаправки. Такого еще не делал никто», — отмечал телеведущий.

Картина выйдет на экраны к осени 2019 года.