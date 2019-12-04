В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Саратове

В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Саратове

На странице «64chp» в социальной сети Instargam опубликовано видео с места ДТП с рейсовым городским автобусом в Саратове.

На кадрах виден автобус, врезавшийся в фонарный столб. На месте находятся пожарные и сотрудники скорой помощи.

Видео: 64chp / Instagram

Авария с участием городского автобуса №6 в Саратове произошла в 11:10 4 декабря. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и совершил наезд на столб в районе дома 24 по улице Орджоникидзе. В результате пострадали 15 человек, детей среди них нет.