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В Госдуме прокомментировали невыдачу США виз членам делегаций из России

В Госдуме предложили принять меры в связи с тем, что власти США продолжают создавать проблемы с выдачей виз направляющимся в страну официальным делегациям из России.

«Мы слишком великая держава, чтобы вести себя как дети. Но, безусловно, без ответа мы эту ситуацию не оставим. Не думаю, что мы будем отказывать в выдаче виз, будем принимать свои жесткие меры», — заявил РБК первый зампред комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников.

По его словам, действия властей США демонстрируют их недружественное отношение к России и вызывают справедливое возмущение.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с РБК выразил уверенность в том, что значимые международные мероприятия стоит проводить в Европе, а не в США.

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«Во-первых, США — очень закрытая страна в плане выдачи въездных виз. Они всегда очень тщательно проверяют всех, кто подает заявления о визе, в отличие от многих европейских стран. Зачастую процесс выдачи виз затягивается. Второй аспект — сейчас у нас двусторонние отношения на очень низком уровне, у нас нет доверия друг к другу, и США хотят отгородиться от России», — сказал депутат. По его словам, власти США часто «педалируют конфронтационные аспекты».

Ранее в среду посольство России в Вашингтоне заявило о новых случаях невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций, направляющимся в США. Это происшествие там оценили как шаг, который ведет к дальнейшей деградации российско-американских отношений. «Предлагаем американским коллегам перестать «подкидывать дрова» в огонь вражды», — отмечалось в заявлении дипмиссии.

Теги: Госдума, визы, США, новости РБК
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