В Госдуме прокомментировали невыдачу США виз членам делегаций из России

В Госдуме предложили принять меры в связи с тем, что власти США продолжают создавать проблемы с выдачей виз направляющимся в страну официальным делегациям из России.

«Мы слишком великая держава, чтобы вести себя как дети. Но, безусловно, без ответа мы эту ситуацию не оставим. Не думаю, что мы будем отказывать в выдаче виз, будем принимать свои жесткие меры», — заявил РБК первый зампред комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников.

По его словам, действия властей США демонстрируют их недружественное отношение к России и вызывают справедливое возмущение.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с РБК выразил уверенность в том, что значимые международные мероприятия стоит проводить в Европе, а не в США.