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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В Ростовской области правоохранители застрелили мужчину, который открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РБК в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 3 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения, когда они составляли протокол, к ним подошел мужчина с «явными признаками алкогольного опьянения» и потребовал отпустить нарушителя.

«Неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передернул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы», — рассказали в МВД.

Полицейский потребовал бросить оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчина проигнорировал требования и сотрудник полиции «произвел несколько выстрелов на поражение», сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. В результате полученных ранений мужчина скончался.

При этом, из сообщения СК следует, что мужчина направил оружие в сторону сотрудника полиции, а затем «проигнорировал законные требования» бросить его.

СК возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК).

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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Мытищах

Накануне, 3 декабря, злоумышленник ударил ножом сотрудника ГИБДД в Мытищах. По данным следствия, это произошло после того, как ему сделали замечание за переход дороги в неположенном месте.

Теги: Ростовская область, стрельба, новости РБК
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