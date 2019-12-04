МЧС и поставщик объяснили отключение света в московском районе Выхино

МЧС и поставщик объяснили отключение света в московском районе Выхино

Отключение света в районе Выхино произошло из-за короткого замыкания в трансформаторной будке, сообщил РБК дежурный пресс-службы МЧС по Москве.

Авария произошла по адресу Самаркандский бульвар, 13, корпус 2, после чего некоторые дома остались без электричества. Информацию подтвердил РБК оператор Московской объединенной электросетевой компании. Он уточнил, что восстановление энергоснабжения ожидается в 00:25 4 декабря.

Ранее об отключении света в домах Выхино сообщил корреспондент РБК. Позже жильцы района в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что энергоснабжение в домах начало восстанавливаться.

В сентябре в Омской области из-за сильного ветра без света остались 19 населенных пунктов. На время проведения ремонтных работ дома подключили к резервным источникам энергоснабжения.