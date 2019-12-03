МЧС показало видео с места обрушения стены дома под Белгородом

МЧС показало видео с места обрушения стены дома под Белгородом

Спасатели ведут работы на месте обрушения дома в поселке Яковлево Белгородской области. МЧС опубликовало видео, на котором видно, как люди разбирают обломки.

Согласно последним данным МЧС, при обрушении пострадали пять человек. Под завалами, предположительно, может находиться еще один жилец дома.

Видео: МЧС РФ

По предварительной информации, обрушение дома произошло при взрыве газа. После взрыва стена здания обрушилась. Позднее произошло еще одно обрушение.