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В многоквартирном доме в Подмосковье произошел взрыв газа

В подмосковном Солнечногорске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило в 18:20. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что хлопок газа произошел на пятом этаже жилого дома, он не привел к последующему возгоранию.

По данным экстренной службы погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий инцидента привлекалось 31 человек и десять единиц техники.

Материал дополняется

Теги: новости РБК, взрыв газа, Подмосковье
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