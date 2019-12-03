Общество , 03 дек, 19:38
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В многоквартирном доме в Подмосковье произошел взрыв газа
В подмосковном Солнечногорске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило в 18:20. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что хлопок газа произошел на пятом этаже жилого дома, он не привел к последующему возгоранию.
По данным экстренной службы погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий инцидента привлекалось 31 человек и десять единиц техники.
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