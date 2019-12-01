В Ярославе из-за взрыва газа в доме эвакуировали 350 жителей

В Ярославле после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме были эвакуированы 350 жильцов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб в регионе.

Инцидент произошел вечером 30 ноября в доме по улице Панина. Как рассказали агентству в ГУ МЧС по Ярославской области, в результате взрыва был госпитализирован восемнадцатилетний молодой человек с ожогами второй степени.

В настоящий момент определяется вопрос о размещении эвакуированных во временное жилье.

По данным Регион Online, из-за взрыва в доме повреждены остекление и фасад. При этом несущие конструкции здания повреждены не были.

24 ноября в в Красноглинском районе Самары произошел хлопок газа в многоквартирном доме. После взрыва в квартире начался пожар, который был потушен до прибытия сотрудников МЧС. В результате инцидента пострадал один мужчина.