Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный

Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил гендиректора ООО «УСИО» Дмитрия Вишневского к 11 годам лишения свободы за хищения при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте суда.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в размере 900 тыс. руб. и постановил взыскать с него более 660 млн руб. в пользу России и более 318 тыс. в пользу Минобороны. На имущество Вишневского также наложили арест.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как он дважды похитил вверенные ему средства с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

По данным суда, в 2012 году компания заключила контракт с «Дальспецстроем» на создание системы внешнего электроснабжения космодрома Восточный. Сумма контракта составила более 1,954 млрд руб.