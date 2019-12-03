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Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил гендиректора ООО «УСИО» Дмитрия Вишневского к 11 годам лишения свободы за хищения при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте суда.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в размере 900 тыс. руб. и постановил взыскать с него более 660 млн руб. в пользу России и более 318 тыс. в пользу Минобороны. На имущество Вишневского также наложили арест.

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Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как он дважды похитил вверенные ему средства с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

По данным суда, в 2012 году компания заключила контракт с «Дальспецстроем» на создание системы внешнего электроснабжения космодрома Восточный. Сумма контракта составила более 1,954 млрд руб.

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В суде не назвали имя организатора хищения, но отметили, что им был не Вишневский. Гендиректор компании переводил бюджетные средства на счета других организаций и физических лиц. В том же году ООО «УСИО» вновь привлекли к строительству и реконструкции космодрома и выплатили аванс в размере 500 млн руб., часть которого также похитили. Общая сумма ущерба превысила 979 млн руб.

Теги: космодром Восточный, хищения, растрата, приговор
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