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Finnair сообщила об отмене рейсов в Россию в понедельник из-за забастовки

Авиакомпания Finnair отменяет большинство рейсов, которые были запланированы на 25 ноября, включая все рейсы в Россию и обратно, в связи с забастовкой солидарности профсоюза работников авиационной отрасли страны с сотрудниками финской почты. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Как следует из списка отмененных рейсов, Finnair отменит рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также между Хельсинки и Москвой.

В авиакомпании отметили, что забастовка солидарности повлияет на обслуживание клиентов на земле и в аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также отразится на ресторанных услугах. В Finnair также уточнили, что, всех, кто должен был лететь отмененными рейсами, оповестят об этом посредством текстового сообщения или по электронной почте.

Как сообщает Yle, забастовка работников финской почты началась 11 ноября этого года. Профсоюз работников почты и сферы логистики страны объявил о забастовке из-за несогласия с работодателем по вопросам условий оплата труда, а также перевода между профсоюзами.

В конце октября текущего года из-за забастовки бортперсонала дочерних предприятий авиакомпании Lufthansa отменили десятки авиарейсов в ряде немецких аэропортов.

Теги: Finnair, забастовка, отмена рейсов
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