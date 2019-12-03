В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 7:45 по местному времени (совпадает с московским). Автобус двигался по маршруту Преображенка — Старый Оскол. За медицинской помощью обратились пять человек, никто не погиб. Всего, согласно сообщению на сайте МВД, в автобусе находились 15 человек.

В то же время в ГУ МЧС по Белгородской области РБК сообщили, что в салоне автобуса были 30 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. О произошедшем в Единую дежурно-диспетчерской службу сообщил очевидец в 8:35. «Сейчас там по поднятию автобуса работы проводятся транспортом администрации района», — сказал представитель ГУ МЧС России по Белгородской области.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

Ранее, 3 декабря, в Казахстане перевернулся автобус, который вез пассажиров на работу. По данным МЧС, водитель не справился с управлением из-за гололеда. В результате аварии погибли восемь человек, еще 21 человек пострадал.