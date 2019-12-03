Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко Политика, 14:40 В Воронежской области перевернулся автобус Общество, 14:36 Кремль объяснил необходимость предустановки российского софта на гаджеты Общество, 14:34 Неизвестный с ножом напал на полицейского в Мытищах Общество, 14:29 Топ-5 мировых трендов гостиничного бизнеса Pro, 14:25 Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции Политика, 14:25 Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы» Общество, 14:24 Зожник под шубой: новогодний тест РБК и Huawei, 14:24 Роналду не попал в топ-2 впервые с 2010 года. Итоги «Золотого мяча» Спорт, 14:23 Платежная система Contact возобновила переводы в Таджикистан Финансы, 14:22 Что делать со старыми советскими кинотеатрами Недвижимость, 14:13 Минэнерго предложило расширить число экспортеров СПГ Бизнес, 14:12 Путин обсудил с новой главой Еврокомиссии встречу в «нормандском формате» Политика, 14:08 «Крестный отец контрабанды» украинский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО Общество, 14:06
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы»

Marvel Studio на своем YouTube-канале опубликовала первый трейлер фильма «Черная вдова», премьера которого должна состояться в мае 2020 года.

В фильме показан период между событиями фильмов «Первый мститель: Противостояние» (2016 год) и «Мстители: Война бесконечности» (2018 год). Картина рассказывает о прошлом героини Наташи Романофф, роль которой исполнила актриса Скарлетт Йоханссон, в частности о ее подготовке и службе в качестве российской шпионки.

Это первый фильм, посвященный Черной вдове. Персонаж Йоханссон впервые появился в киновселенной Marvel в 2010 году в фильме «Железный человек».

Летом этого года в прокат вышел фильм «Мстители: Финал». который собрал по всему миру $2,797 млрд. Согласно данным Box Office Mojo, картина братьев Энтони и Джо Руссо обошла по кассовым сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона ($2,789 млрд) и стала самой кассовой в истории.

Теги: Marvel, фильм, трейлер
Материалы по теме
Человек-паук останется в киновселенной Marvel
Общество
Кит Харингтон получил роль в новом фильме Marvel
Общество
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter