Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы»

Marvel Studio на своем YouTube-канале опубликовала первый трейлер фильма «Черная вдова», премьера которого должна состояться в мае 2020 года.

В фильме показан период между событиями фильмов «Первый мститель: Противостояние» (2016 год) и «Мстители: Война бесконечности» (2018 год). Картина рассказывает о прошлом героини Наташи Романофф, роль которой исполнила актриса Скарлетт Йоханссон, в частности о ее подготовке и службе в качестве российской шпионки.

Это первый фильм, посвященный Черной вдове. Персонаж Йоханссон впервые появился в киновселенной Marvel в 2010 году в фильме «Железный человек».

Летом этого года в прокат вышел фильм «Мстители: Финал». который собрал по всему миру $2,797 млрд. Согласно данным Box Office Mojo, картина братьев Энтони и Джо Руссо обошла по кассовым сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона ($2,789 млрд) и стала самой кассовой в истории.