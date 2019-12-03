Полиция Каталонии задержала подозреваемого в убийстве россиянки

Каталонская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки России в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе полиции.

По словам представителя ведомства, задержанный 44-летний гражданин Испании состоял в отношениях с погибшей. Женщина не была туристкой, длительное время жила в Испании. Ее тело было найдено в квартире, где она проживала.

В генконсульстве России в Барселоне РБК подтвердили убийство россиянки в Каталонии, ею оказалась уроженка города Волгодонска Юлия Сафонова 1978 года рождения. «Она была найдена, по информации полиции, сегодня ночью в своей квартире со следами насилия. Ведется расследование», — уточнили в дипмиссии.

Уточняется, что тело женщины с признаками насильственной смерти местная полиция обнаружила в ее доме в Эль-Прат-де-Льобрегат в 10:00 по местному времени (08:00 мск). Через несколько часов полиция задержала мужчину.

В конце октября в городе Дениа (Испания) задержали россиянина, подозреваемого в убийстве своей жены. По данным полиции, мужчина и его 44-летняя жена уже несколько месяцев жили в Испании вместе с дочерью. «РИА Новости» со ссылкой на полицию писало, что ранее россиянка заявляла о семейном насилии, ее мужу запретили приближаться к семье.