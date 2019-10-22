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Россиянина задержали в Испании по подозрению в убийстве жены

В городе Дениа задержали россиянина, подозреваемого в убийстве своей жены. Об этом сообщили РБК в пресс-службе полиции провинции Аликанте.

По данным ведомства, инцидент произошел около 4:30 утра (5:30 мск) в доме, где жила россиянка. Как отмечали очевидцы, злоумышленник мог проникнуть в квартиру через балкон, воспользовавшись приставной лестницей. В полиции сообщили, что женщину убили ножом. Вскоре после поступления информации об убийстве полиция задержала подозреваемого, им оказался 54-летний муж погибшей.

В ведомстве отметили, что мужчина и его 44-летняя жена уже несколько месяцев жили в Испании вместе с дочерью. Сейчас она находится с соседкой.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальную полицию, ранее россиянка заявляла о семейном насилии, ее мужу запретили приближаться к семье.

Посольство России в Испании сообщило в Twitter, что туда пока что не поступало информации от компетентных органов об убийстве гражданки России. В посольстве отметили, что Генеральное консульство России в Барселоне выясняет обстоятельства происшедшего.

Теги: Испания, убийство, новости РБК
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