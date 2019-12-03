«Трансконтейнер» сообщил о состоянии терминала в Петербурге после пожара

«Трансконтейнер» сообщил о состоянии терминала в Петербурге после пожара

Контейнерный терминал АО «Логистика-Терминал» в Санкт-Петербурге, на территории которого произошел пожар, полностью работоспособен. Об этом сообщила компания-оператор «Трансконтейнер».

Утром 3 декабря загорелся один из складов терминала на площади 12 тыс. кв. м. В компании сообщили, что пожар произошел на складе №1 и не затронул другие объекты инфраструктуры терминала. Сейчас производственная деятельность на терминале временно приостановлена из-за работы пожарной техники.

По данным компании, на сгоревшем складе хранились горючие материалы — около 4 тыс. т каучука и около 1 тыс. т фанеры.

Пожар на складе контейнерного терминала, расположенном по адресу: Московское шоссе, д. 54, произошел около 2:13 по местному времени (совпадает с московским). По данным МЧС, пожар охватил всю площадь здания, которая составляет 12 тыс. кв. м. В 2:59 ранг пожара увеличили до четвертого. В результате возгорания ангар полностью обрушился. К 8 утра огонь удалось локализовать.