СМИ узнали о плане Кремля для помощи «Единой России» на выборах в Госдуму

СМИ узнали о плане Кремля для помощи «Единой России» на выборах в Госдуму

В администрации президента рассматривают вопрос о допуске к выборам в Государственную думу 2021 года большого количества малых партий. Таким образом «Единая Россия» в результате перераспределения голосов за партии, не преодолевшие барьер в 5%, сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля.

Один из собеседников издания утверждает, что таким партиям помогут собрать подписи. По прогнозам, они смогут набрать по 1–2% голосов. Источник отмечает, что представителей внесистемной оппозиции допускать к выборам не планируют. Согласно концепции, большинство допущенных к выборам партий не пройдут необходимый избирательный порог, но их голоса отойдут трем-четырем основным партиям, объясняет один из источников. По данным газеты, такая идея обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.

Предстоящие выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе: половина парламентариев — 225 — будет избираться по партийным спискам с избирательным порогом в 5%, а другая половина — по 225 одномандатным округам.

На последнем съезде «Единой России», который состоялся 23 ноября, лидер партии премьер Дмитрий Медведев поставил перед однопартийцами ряд задач: обновить программу, дать простор новым идеям, лицам и методам работы, постараться сделать «Единую Россию» практически неуязвимой для оппонентов. Он также заявил, что ЕР должна выиграть на региональных выборах 2020 года (последних перед думской кампанией).