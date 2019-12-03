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Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

Количество жертв в результате аварии с автобусом в Казахстане возросло до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета административной полиции МВД республики Жаната Абрахманова.

По его словам, водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда. Абрахманов также отметил, что в ДТП пострадал 21 человек. По его словам, все пассажиры автобуса — граждане Казахстана, которые направлялись на работу. Ранее сообщалось о четырех погибших и 15 пострадавших.

ДТП произошло в 5:25 (2:25 мск) на автодороге Кызылорда — Кумколь. По данным МЧС, водитель не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего автобус опрокинулся.

Изначально сообщалось, что в автобусе находились 50 человек, однако Nur.kz со ссылкой на официальные данные уточняет, что в автобусе были 35 человек. По данным издания, авария произошла в 85 км от Кызылорды, на базе департамента чрезвычайных ситуаций области был создан оперативный штаб. Как сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области, по факту ДТП ведется досудебное расследование.

Теги: Казахстан, ДТП, погибшие
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