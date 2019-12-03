В Приморье морякам судна DPL Alyur выплатили 3 млн руб. долга по зарплате

В Приморье иностранный судовладелец полностью выплатил российским морякам судна DPL Alyur долг по зарплате на сумму более 3 млн руб. после того, как в ситуацию вмешалась Приморская транспортная прокуратура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из текста сообщения, 14 членов экипажа DPL Alyur обратились в транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату заработной платы. В ведомстве отметили, что капитанам поднадзорных морских портов были направлены требования срочно предоставить данные о заходах судов компании в российские порты. Благодаря этим действиям сразу после того, как DPL Alyur зашло в порт Владивостока, транспортная прокуратура направила в суд 14 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате. В ведомстве уточнили, что компания-судовладелец, не дожидаясь решения суда, в полном объеме погасила задолженность перед россиянами.

В августе этого года в Ростове-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил бессрочную акцию протеста в связи с задолженностью по зарплате. Как сообщал председатель территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак, члены экипажа — десять россиян и одна гражданка Украины — не получали зарплату с января 2019 года, общая сумма задолженности составила свыше $80 тыс.