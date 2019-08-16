В Ростовском порту экипаж теплохода объявил бессрочную акцию протеста

Экипаж теплохода Vostok, который находится в порту Ростова-на-Дону, объявил бессрочную акцию протеста в связи с долгами по зарплате за пять месяцев. Об этом РБК сообщил председатель территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

По его данным, экипаж — десять россиян и одна гражданка Украины — не получал зарплату с января нынешнего, задолженность перед моряками составляет более $80 тыс. Сам Vostok принадлежит оффшорной компании Blackmed Maritime Ltd. Соответственно, члены команды до получения денег решили выполнять минимум работ на теплоходе, обеспечивая его жизнедеятельность и безопасность мореплавания.

При этом Глушак отметил, что моряки ведут «активные переговоры» с судовладельцем, который обещает выплатить деньги в ближайшие дни. Теплоход находится в порту с 20 июня, где его задержала служба госпортового контроля связи с отсутствием коллективного договора Международной федерации транспортников, уточнил председатель профсоюза.

РБК не смог оперативно получить комментарий порта и владельца теплохода.