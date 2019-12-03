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В Казахстане перевернулся пассажирский автобус

В Казахстане перевернулся пассажирский автобус, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД страны Нурсултана Нурахметова.

ДТП произошло в 5:25 (2:25 мск) на автодороге Кызылорда — Кумколь. Как сообщил Нурахметов, из-за гололеда водитель не сумел справиться с управлением, автобус опрокинулся. По предварительным данным, в нем находились 50 человек. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, из автобуса извлекли 15 пострадавших. Сейчас на месте аварии продолжаются аварийно-спасательные работы.

По данным Nur.kz, авария произошла в 85 км от Кызылорды, на базе департамента чрезвычайных ситуаций области был создан оперативный штаб. Как сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области, по факту ДТП начато досудебное расследование.

В конце ноября этого года в Псковской области съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший детей. В результате аварии были госпитализированы четверо детей и один взрослый.

Теги: ДТП, автобус, Казахстан
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