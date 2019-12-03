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В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников

В Великобритании водитель автомобиля въехал в группу школьников, один из них погиб. Об этом сообщается в Twitter полиции графства Эссекс.

По данным ведомства, инцидент произошел в британском городе Лоусон около 15:20 (18:20 мск) 2 декабря. В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По данным полиции, в результате инцидента погиб 12-летний мальчик, еще шесть человек получили травмы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Позже в полиции графства сообщили, что сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в наезде. Им оказался 51-летний местный житель.

В июле этого года в районе Баттерси в Лондоне автомобиль въехал в группу людей, выходивших из расположенного поблизости отеля. В результате инцидента семь человек получили ранения.

Теги: Великобритания, ДТП, наезд
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