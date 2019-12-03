Додон не исключил возможности баллотироваться на второй срок

Президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможности того, что он вновь будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сообщил в эфире передачи «Политика» на телеканале TV8.

При этом глава государства отметил, что пока не принял окончательного решения относительно выдвижения на второй срок. При этом молдавский лидер отметил, что будет принимать это решение совместно со своей командой и с народом.

Игорь Додон занимает пост президента Молдавии с декабря 2016 года.

В ноябре текущего года молдавский лидер сообщил, что каждые выходные будет отвечать на вопросы граждан страны на своем YouTube-канале, а также в социальных сетях. Глава Молдавии выразил готовность отвечать на «самые важные, интересные и провокационные» вопросы, отметив, что такой формат поможет охватить большее количество людей, в том числе проживающих за пределами страны.