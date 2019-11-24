Додон предложил жителям Молдавии общаться с ним через YouTube

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что будет каждые выходные отвечать на вопросы граждан страны на своем YouTube-канале и в социальных сетях. Об этом он написал в Facebook.

По словам президента, он готов отвечать на «самые важные, интересные и провокационные» вопросы». Он отметил, что «люди хотят пообщаться на простые житейсике темы» и платформа позволит создать диалог с президентом.

«Я буду меньше говорить о политике, а больше о людях, об их жизни, о том, что происходит вокруг нас каждый день», — пояснил Додон. По его словам, общение будет таким же, как и на его выездных встречах с населением, но сможет охватить больше людей, включая проживающих за пределами страны.

Игорь Додон занимает пост президента Молдавии с декабря 2016 года.