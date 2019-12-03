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Управделами президента подарило пирог посадившим самолет Путина пилотам

Управление делами президента России подарило вишневый пирог членам экипажа самолета российского президента Владимира Путина, которые 28 ноября этого года посадили лайнер главы государства в Бишкеке в условиях сильного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram пресс-секретаря управляющего делами президента России Елены Крыловой.

По данным агентства, в публикации Крылова сообщила о сформировавшейся в Управлении традиции дарить вишневый пирог как символ «благодарности и особой признательности» всем, кто спасает людей, на высоком уровне выполняет свою работу, а также «просто хорошим людям». Пресс-секретарь управляющего делами также сообщила, что пирог приготовлен кремлевским шефом-кондитером и вручается в качестве дружеского жеста.

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По словам Крыловой, пирог было решено подарить после того, как пилотам удалось «ювелирно» посадить лайнер российского президента в сложных погодных условиях. При этом пресс-секретарь управляющего делами отметила, что со стороны ситуация выглядела «обыденно», уточнив, что именно в этом заключается мастерство и заслуга экипажа.

Самолет президента России Владимира Путина, прилетевший в Бишкек на саммит ОДКБ 28 ноября текущего года, пришлось сажать при сильном тумане. Условия ухудшались в процессе снижения, однако экипаж был готов к такой ситуации: запас топлива позволял при необходимости посадить лайнер главы государства в другом месте. Пилоты отметили, что посадка прошла «без всякого риска для пассажира».

Теги: Владимир Путин, Управделами президента, самолет
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