Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика. Об этом говорится в сообщении регионального отделения движения «Лиза Алерт».

Поиски продолжались 11 дней. Школьник вышел из дома и не вернулся с прогулки 21 ноября. К его поиску привлекались волонтеры на автомобилях. объезжавшие район, пешие группы, беспилотники. «На данный момент на месте остается три поисковика для отработки автономных задач. Также работу продолжают сотрудники следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения», — говорится в сообщении поискового отряда.

Координатор саратовского отряда поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Константин Костырин в разговоре с изданием «Взгляд-инфо» сообщил, что волонтеры «сделали все, что могли». В поисках участвовали около 1 тыс. человек, в том числе и из других регионов. Поиски мальчика продолжают спасатели.

В середине ноября в Ставрополье спустя два дня поисков при поддержке полиции и волонтеров обнаружили пропавшую 16-летнюю девушку. Поиски начались после того, как в лесополосе нашли ее брошенный телефон.