В Ставрополье спустя два дня нашли живой пропавшую 16-летнюю девушку

После двух дней поисков в Ставрополье нашли живой пропавшую без вести 16-летнюю школьницу, сообщает ГРТК Ставрополье со ссылкой на краевое управление СКР.

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении нее совершено не было. Обстоятельства пропажи подростка выясняются следствием в ходе опроса.

Как писал «Кавказ-пост» Аурика Толстова ушла из дома в школу 11 ноября и не вернулись. В поисковых работах были задействованы силы полиции, автоинспекции, следственного комитета и волонтеры. 12 ноября в лесополосе правоохранители обнаружили мобильный телефон в полиэтиленовом пакете, предположительно принадлежавший школьнице. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

18 октября в Екатеринбургской области нашли пропавшего за день до этого в дороге из школы домой мальчика. По словам представителя пресс-службы областного главка, школьник неоднократно сбегал из дома и раньше.

