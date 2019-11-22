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В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб.

Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на привокзальной площади аэропорта около 20:00 по местному времени (22:00 мск). Три человека напали на курьера, завладели крупной суммой и скрылись на автомобиле.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на месте происшествия работает усиленная оперативная группа полиции.

«В городе вводился план «Перехват»... По предварительным данным, нападавшие применяли не огнестрельное, а травматическое оружие», — сказал Горелых.

Также он рассказал, что правоохранительные органы обнаружили сожженный автомобиль, принадлежавший злоумышленникам. Представитель МВД предположил, что она была похищена.

По данным Znak.com, деньги перевозил 22-летний молодой человек, который после нападения был доставлен в одну из больниц Екатеринбурга.

24 сентября на Тихорецком бульваре столицы четверо неизвестных, вооруженных молотком и пистолетом, ограбили мужчину. Они ударили потерпевшего по голове и отняли у него сумку с деньгами и документами. Сумма ущерба составила почти 20 млн руб.

Теги: аэропорт, Екатеринбург, ограбление
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